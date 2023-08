Romelu Lukaku si avvicina sempre di più alla Roma. Nelle ultime ore si è limata la distanza tra il club giallorosso e il Chelsea e l’affare è in dirittura d’arrivo. Dirigenza al lavoro per trovare la quadratura anche sullo stipendio dell’attaccante. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Romelu Lukaku aspetta a a battere un calcio di punizione per i nerazzurri (Photo by Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Romelu Lukaku sarà presto un giocatore della Roma, l’affare è in dirittura d’arrivo. L’accordo tra il club giallorosso e il Chelsea è stato raggiunto sulla base di un prestito secco e oneroso a circa 5 milioni di euro. A questa cifra potrebbero essere aggiunti anche alcuni bonus. Nella giornata di oggi potrebbe arrivare l’intesa definitiva.

Lukaku Roma: al lavoro per l’ingaggio

Trovato l’accordo tra Roma e Chelsea, adesso il prossimo step riguarda lo stipendio di Lukaku. Entrambi i club sono al lavoro in queste ore con l’agente dell’attaccante belga: l’ingaggio dovrebbe aggirarsi intorno ai 7.5 milioni di euro. Sulla trattativa l’ex Inter si è espresso così nella giornata di ieri: “Sono nervoso… Domani volo a Roma per firmare”.

In carriera Lukaku ha affrontato cinque volte la Roma, tutte in Serie A e tutte con la maglia dell’Inter. Contro i giallorossi ha collezionato tre gol e un assist. In giallorosso ritrova Mourinho, che lo ha allenato ai tempi del Manchester United: con lo Special One – nelle stagioni 2017/18 e 2018/19 – ha collezionato 33 gol in 73 presenze complessive.