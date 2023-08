Accordo raggiunto tra Lazio e Salernitana per Luigi Sepe. Dopo il no di Hugo Lloris, il club biancoceleste ha scelto il portiere italiano come vice di Provedel per la stagione 2023 2024. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Luigi Sepe in azione durante Salernitana-Lazio. (Photo by Ivan Romano/Getty Images)

Luigi Sepe sarà il nuovo vice di Provedel alla Lazio. Accordo trovato tra il club biancoceleste e la Salernitana per il prestito secco dell’estremo difensore classe 1991, senza l’inserimento di alcuna contropartita tecnica. Nella scorsa stagione ha collezionato 17 presenze e 3 clean sheet. Il portiere potrebbe essere a disposizione di Sarri già per la prossima partita di campionato, in programma domenica sera contro il Genoa.

Sepe in perché Lloris ha rifiutato

Sepe non era la prima scelta della Lazio per il ruolo di vice Provedel. Per diverse settimane – infatti – il nome preferito è stato quello di Hugo Lloris. Il Tottenham avrebbe liberato a zero il portiere, nonostante la scadenza nel 2024, ma il francese dopo giorni di riflessione ha deciso di chiudere la porta definitivamente a Lotito e Sarri. Lloris rimarrà dunque un’altra stagione a Londra, dopodiché sarà libero di trovarsi una nuova squadra da svincolato.