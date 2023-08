Super Juve ad Udine. Il Lecce batte 2-1 la Lazio

Notte di conferme e soprese quella andata in scena domenica sera nella prima giornata di Serie A. Tonfo della Lazio, secondi in classifica la scorsa stagione, che perde in casa del Lecce. A passare in vantaggio sono gli uomini di Maurizio Sarri con il solito Ciro Immobile al minuto 26′.

Leggi anche: Roma beffa VAR. De Ketelaere fa grande l’Atalanta

Leggi anche: Serie A: Lautaro e Osimhen subito “on fire”, Fiorentina straripante

Nella ripresa il Lecce non demorde e torva il meritato pareggio con Almqvist al minuto 85′. La rete salentina fa perdere la bussola ai biancocelesti che provano l’ultima assalto che risulterà però controproducente. All’ottantasettesimo è infatti il Lecce a trovare la rete con Di Francesco bravo a recuperare palla centralmente e a realizzare con un tiro da fuori area. Per i salentini è la prima vittoria nella prima giornata di Serie A nella loro storia. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Federico Chiesa esulta abbracciato da Vlahovic dopo la rete che sblocca il risultato di Udinese-Juventus nella prima giornata di Serie A 2023/24

Juventus, buona la prima: 3-0 ad Udine

Inizio senza intoppi per la Juventus che batte agilmente l’Udinese alla Dacia Arena archiviando il tutto già nella prima frazione di gara. La gara si sblocca al secondo minuto con la rete sugellata dall’inedita coppia d’attacco Vlahovic-Chiesa e finalizzata dall’esterno italiano. 18 minuti più tardi è questa volta Vlahovic a porre il proprio nome sul tabellino realizzando dal dischetto il 2-0 bianconero. Sul finire di primo tempo è Rabiot a firmare il 3-0 finale con un preciso colpo di testa. Vittoria numero 250 per Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.