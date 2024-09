Gossip. Dopo il giorno del matrimonio, che dovrebbe essere tra i più felici della vita, affrontare critiche sui social non è certo l’esperienza più piacevole. Veronica Ferraro, però, ha deciso di non restare in silenzio di fronte all’ironia scaturita dal menù scelto per le sue nozze con Davide Simonetta. Un menù particolare, che includeva pane e mortadella gourmet, pasta al pesto e polpette, ma che per l’influencer ha un valore speciale, essendo stato selezionato con l’uomo che ama, e carico di significato. Ferraro ha quindi deciso di rispondere personalmente alle critiche. (Continua a leggere dopo le foto)

Veronica Ferraro rompe il silenzio dopo le critiche sul matrimonio

Alla cerimonia civile di Veronica Ferraro e Davide Simonetta, celebrata nella splendida cornice di Villa Semenza a Lecco, non sono mancati ospiti illustri. Tra questi, la testimone e migliore amica Chiara Ferragni, insieme a personalità come Annalisa, Dargen D’Amico, Tananai, Emma e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Il matrimonio, caratterizzato da un’atmosfera sobria ed elegante, ha riservato alcune sorprese che sono passate inosservate agli invitati, ma che hanno scatenato reazioni sui social. Una di queste è stata la torta nuziale: non la classica struttura a più piani, bensì una lunga torta condivisa.

Tuttavia, è stato il menù a suscitare i commenti più critici tra chi ha seguito l’evento online. Gli sposi hanno proposto un menù essenziale, con antipasto “Come a casa” a base di pane e mortadella, un primo piatto “La pasta di Veronica” con semplice pasta al pesto, un secondo “Le polpette di Davide” e un dessert intitolato “La torta di tutti”. Il menù, definito da alcuni come minimalista e troppo semplice, ha fatto discutere, ma l’influencer ha risposto il giorno successivo con un breve messaggio di replica.



