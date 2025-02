Venezia-Lazio, le probabili formazioni: Baroni sceglie Noslin al centro dell’attacco

Venezia-Lazio probabili formazioni del match valido per le ventiseiesima giornata della Serie A che si disputa domani alle 15 al “Penzo”. Ennesima partita cruciale per il Venezia di Eusebio Di Francesco che ha un bisogno disperato di punti per credere ancora alla salvezza; match comunque delicato anche per la Lazio, in cerca di conferme per mantenere il passo della zona Champions.

Come arriva il Venezia

Buone notizie per il Venezia, che recupera Duncan per la sfida interna contro la Lazio, anche se il centrocampista partirà dalla panchina. Ancora indisponibile invece Sagrado. Il tecnico Eusebio Di Francesco potrebbe rilanciare Sverko in difesa, in ballottaggio con Schingtienne, schierandolo come centrale nella linea a tre. Idzes dovrebbe essere dirottato sul centro-destra, mentre Candé agirà sul centro-sinistra.

Tra i pali confermato Radu, con Zampano e Zerbin sulle fasce nel 3-5-2. In mezzo al campo Nicolussi Caviglia sarà il regista, affiancato da Kike Perez e uno tra Busio ed Ellertsson, che si contendono l’ultima maglia a disposizione. In attacco Oristanio e Fila partono favoriti, anche se non è esclusa l’opzione Yeboah per una soluzione più leggera.

Come arriva la Lazio

La Lazio deve fare i conti con l’assenza di Castellanos, infortunato e fuori fino alla sosta di marzo. Al suo posto, Marco Baroni affiderà l’attacco a Tijjani Noslin, già impiegato con successo nel match contro il Napoli. La scelta permette a Dia di restare sulla trequarti, dove ha ben figurato nelle ultime uscite.

Rimane aperto il ballottaggio in porta tra Provedel e Mandas, con quest’ultimo che spinge per esordire in Serie A dopo qualche incertezza dell’ex Spezia. Per ora Provedel sembra in vantaggio, ma il greco potrebbe trovare spazio in Coppa Italia contro l’Inter.

Nessun turnover in difesa: Marusic e Romagnoli partiranno titolari, con Gila al centro e Tavares sulla sinistra. A centrocampo Dele-Bashiru sostituirà lo squalificato Guendouzi, mentre sulla trequarti agiranno Isaksen, Dia e Zaccagni a supporto di Noslin.

