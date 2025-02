Lecce-Udinese, le probabili formazioni: Giampaolo con l’11 ideale, Runjaic sceglie il 4-4-2

Lecce-Udinese probabili formazioni del match che apre la ventiseiesima giornata della Serie A, in programma alle 20:45 al “Via del Mare”. Il Lecce cerca conferme nella sfida del Via del Mare contro l’Udinese e punta a ritrovare un successo casalingo che manca dallo scorso dicembre.

Le scelte di Giampaolo

Mister Giampaolo ha potuto lavorare con il gruppo al completo, con la sola eccezione di Marchwinski, unico indisponibile. Per quanto riguarda la formazione, il tecnico giallorosso dovrebbe confermare l’undici titolare visto nella scorsa giornata contro il Monza. Nel consueto 4-3-3, Falcone difenderà la porta, con una linea difensiva composta da Guilbert, Baschirotto, Jean e Gallo. A centrocampo ci saranno Pierret e Coulibaly, con Helgason a completare il reparto. In attacco Pierotti sarà schierato sulla fascia destra, Morente su quella sinistra e Krstovic agirà da punta centrale.

Le scelte di Runjaic

L’Udinese si prepara alla trasferta di Lecce con una formazione che sembra ormai ben definita nelle scelte di mister Kosta Runjaic. L’allenatore sembra orientato a confermare il 4-4-2 visto contro l’Empoli.

In porta ci sarà Sava, mentre in difesa Kamara, Solet e Bijol saranno affiancati da uno tra Kristensen ed Ehizibue, ancora in ballottaggio per una maglia da titolare. Sulle fasce di centrocampo spazio a Ekkelenkamp e Atta, mentre in mezzo Karlstrom e Lovric dovrebbero partire dal primo minuto, anche se Payero potrebbe insidiare lo sloveno. In attacco la coppia sarà formata da Thauvin e Lucca.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Pierret, Coulibaly, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente.

Allenatore: Giampaolo

UDINESE (4-4-2): Okoye; Ehizibue, Solet, Bijol, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca.

Allenatore: Runjaic

