Juventus nei guai senza Champions: un big verso l’addio, ecco chi può partire

La Juventus deve fare i conti con una realtà scomoda: senza la qualificazione alla prossima Champions League, sarà necessario un sacrificio importante sul mercato. Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista delle possibili cessioni è quello di Kenan Yildiz, talento turco esploso in questa stagione e destinato a generare una maxi-plusvalenza.

IL SILENZIO ASSORDANTE DEI DIRIGENTI JUVENTUS DOPO L'ELIMINAZIONE IN CHAMPIONS LEAGUEhttps://t.co/87swTBZs9Y pic.twitter.com/SNJ3PXq3ME — Luca Toselli (@toselluc) February 21, 2025

Arrivato a parametro zero dal Bayern Monaco nel 2022, Yildiz rappresenterebbe un guadagno netto per le casse bianconere. Il suo valore di mercato è schizzato alle stelle e la Juve potrebbe incassare circa 90 milioni di euro dalla sua cessione.

Il giocatore ha recentemente rinnovato fino al 2029 e si trova bene a Torino, ma la società, a prescindere dagli addii quasi certi di Cambiaso e Vlahovic, potrebbe essere costretta a lasciarlo partire.

Dall’Inghilterra continuano a rimbalzare voci di forti interessamenti da parte di club di Premier League. Lo scorso anno la Juve ha respinto un’offerta da 60 milioni del Chelsea, ma questa estate la situazione potrebbe cambiare. Anche Manchester City, Liverpool e Manchester United sarebbero pronti a inserirsi nella corsa al gioiellino turco.

Juventus, fondamentale il quarto posto

L’agente Jorge Mendes, pur non essendo il procuratore diretto di Yildiz, ha avuto incontri con la sua famiglia e con la dirigenza bianconera, segno che qualcosa potrebbe presto muoversi. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ovviamente spera che la Juventus centri il quarto posto in campionato, assicurandosi i ricavi della prossima Champions League.

Ma se la qualificazione non dovesse arrivare, il sacrificio di un big diventerebbe inevitabile. E Yildiz, nonostante la volontà di restare, potrebbe essere il prescelto per far quadrare i conti. Nel caso di mancata qualificazione, anche la posizione dell’allenatore Thiago Motta potrebbe essere messa in discussione.

