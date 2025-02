Inter, dopo il sorteggio parlano Inzaghi e Zanetti: “A cosa puntiamo ora”

L’Inter si prepara ad affrontare il Feyenoord negli ottavi di Champions League, e le parole di Simone Inzaghi e Javier Zanetti sono piene di determinazione e fiducia. Il tecnico nerazzurro e il vicepresidente hanno commentato il sorteggio con grande equilibrio, consapevoli della difficoltà dell’avversario ma anche delle ambizioni della squadra.

Simone Inzaghi ha parlato del Feyenoord con rispetto, riconoscendo la forza della squadra olandese. “Torniamo a giocare la Champions, affrontiamo il Feyenoord, una squadra con una grande storia e che gioca in uno stadio con un ambiente infuocato“.

Inzaghi sa che quella contro il Feyenoord sarà una sfida importante, ma è convinto che l’Inter sia pronta a dare il massimo. “Abbiamo lavorato duramente per arrivare fin qui e vogliamo continuare a fare bene in questa competizione. La nostra squadra ha dimostrato di avere carattere e determinazione, e ci prepareremo al meglio per affrontare ogni partita“.

L’obiettivo di Inzaghi è chiaro: “Passare il turno e provare a regalarci un sogno in questa competizione. Il Feyenoord è una squadra da rispettare, abbiamo visto cosa ha fatto“, ha dichiarato Inzaghi, invitando a prepararsi con attenzione per entrambe le partite degli ottavi. “Ci sono tutti i presupposti per andare avanti, dipende da noi“, ha concluso il tecnico. (continua dopo la foto)

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato con grande passione del doppio impegno in campionato e in Champions. “Abbiamo sempre una grande responsabilità , cercheremo di portare un’italiana il più in alto possibile”, ha detto, sottolineando l’importanza di onorare la maglia nerazzurra in entrambe le competizioni.

Zanetti ha ribadito che non ci saranno scelte tra coppa e campionato: “Non possiamo fare scelte, ma puntare ad arrivare in fondo in tutte e due le competizioni“. Riguardo alla Champions, Zanetti ha ricordato con orgoglio il passato recente dell’Inter, essendo l’ultima squadra italiana ad aver vinto il trofeo.

Inter, nessuna scelta fra Campionato e Coppa

“Sappiamo cosa vuol dire essere Campioni d’Italia, noi siamo gli ultimi ad aver vinto la Champions e cercheremo di onorarla e di arrivare in finale come due anni fa”, ha detto, pur consapevole delle difficoltà del cammino. Infine, il vicepresidente ha parlato delle sfide legate al calendario fitto di impegni, che può complicare il rendimento in tutte le competizioni.

“Sappiamo cosa vuol dire competere in Italia e in Europa, con tante partite non è possibile essere al meglio sempre, ma noi lavoriamo sempre per dare il massimo”, ha concluso Zanetti.

L’Inter è pronta ad affrontare un Feyenoord che ha appena eliminato il Milan, ma l’ambizione della squadra è chiara: andare fino in fondo in Champions League e in campionato. Le dichiarazioni di Inzaghi e Zanetti sono un chiaro segno della determinazione a lottare su tutti i fronti, senza mai abbassare la guardia e puntando sempre al massimo.

