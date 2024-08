Velasco, futuro incerto da Ct dopo le Olimpiadi: parla il presidente Fipav

Olimpiadi di Parigi 2024, dopo l’impresa storica della sua squadra, la nazionale italiana di pallavolo femminile, il Ct Julio Velasco è sulla bocca di tutti. Ecco cosa sta succedendo dopo l’incredibile vittoria delle azzurre alla finale dei Giochi. (Continua a leggere dopo la foto…)

Impresa storica dell’Italvolley femminile alle Olimpiadi

L’allenatore Julio Velasco, argentino naturalizzato italiano, si sta prendendo qualche tempo per digerire le intense emozioni della finale olimpica contro gli Usa conclusasi 3-0 con una medaglia d’oro per le azzurre. La vittoria è una di quelle che riscrive la storia: il punteggio netto all’ultimo atto con il team americano è solo simbolico del meraviglioso percorso delle atlete italiane ai Giochi di Parigi. (Continua a leggere dopo la foto…)

Julio Velasco, quali progetti dopo i Giochi?

Tecnica, tenacia, concentrazione e spirito di squadra: il ct Julio Velasco sembra essere riuscito a infondere questi valori essenziali alla nazionale femminile portandola, vittoria dopo vittoria, al primo gradino del podio per la prima volta nella storia. La pallavolo femminile italiana infatti non aveva mai superato in precedenza i quarti di finale alle Olimpiadi. Ora, resta da capire se dopo questo successo Velasco rimarrà con la squadra o se nel suo futuro ci sono già altri progetti. Su questo punto si è espresso il presidente FIPAV (Federazione Italiana di Pallavolo), Giuseppe Manfredi. Ecco cosa ha rivelato.

