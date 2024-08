Olimpiadi Parigi 2024, è entusiasta il commento del presidente del Coni Malagò alla chiusura dei giochi in cui l’Italia ha pareggiato il numero di medaglie di Tokyo, ma con due ori in più. “L’Italia ha confermato un ruolo da protagonista nello sport mondiale, forse siamo il Paese più multidisciplinare – ha detto il n° 1 del Coni – Siamo andati a medaglia in 20 sport e abbiamo raggiunto 79 finali contro le 67 di Tokyo”.

Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha tracciato un bilancio della partecipazione italiana alle Olimpiadi #Parigi2024 . Partendo dalle 40 medaglie, con 12 ori, per arrivare ai quarti posti e al loro valore per l'intero movimento. pic.twitter.com/YrfEEdSt6l — askanews (@askanews_ita) August 12, 2024

L’ultima medaglia d’oro è quella arrivata nel volley femminile con una finale dominata contro gli Stati Uniti: “Mi ha chiamato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per complimentarsi con la squadra – ha rivelato Malagò da Casa Italia a Parigi – È molto orgoglioso di quello che hanno fatto gli atleti azzurri a questa Olimpiade, una spedizione qualitativa e, rispetto a qualche edizione fa, siamo un Paese chiarissimamente multidisciplinare. Non eravamo così prima”.

“Noi – ha concluso Malagò – non abbiamo avuto nessuna disciplina dove abbiamo fatto man bassa, io sono rimasto sorpreso. La Corea del Sud ha vinto cinque ori solo nel tiro con l’arco; la Cina ha vinto tutte le medaglie d’oro dei tuffi; l’Olanda ha vinto quattro ori nel canottaggio. La polverizzazione nelle discipline e negli atleti che abbiamo avuto noi non l’ha avuta nessuno, e questo dimostra la forza del movimento”.