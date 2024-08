Italvolley femminile medaglia d’oro a Parigi. Il sogno si è avverato: le azzurre di Julio Velasco hanno travolto gli Stati Uniti conquistando l’oro, il dodicesimo per l’Italia in questo torneo, e interrompendo la “maledizione” olimpica dell’Italvolley. Nella finalissima contro gli Stati Uniti, il match è stato dominato sin dalle prime battute. Paola Egonu è stata eccezionale con 22 punti, conducendo l’Italia a una netta vittoria per 3-0 con parziali di 25-18, 25-20, 25-17. Questo successo ha posto fine al lungo digiuno del volley italiano alle Olimpiadi, regalando il primo oro nella storia del volley maschile e femminile.

Il destino ha voluto che Julio Velasco, chiamato a guidare una nazionale in difficoltà, riuscisse a trasformare il percorso della squadra. Dopo aver conquistato la Volleyball Nations League, l’Italia ha trionfato con uno strepitoso oro olimpico, dominando completamente la finale contro gli Stati Uniti, che sono stati travolti nuovamente con un chiaro 3-0.

L’Italvolley ha preso subito il controllo della partita, imponendosi fin dall’inizio e mettendo in seria difficoltà le campionesse olimpiche in carica. Grazie a giocatrici come Egonu e Danesi, l’Italia ha dominato gli scambi e ha preso il largo, gestendo con sicurezza ogni fase del gioco. Nel complesso, è stata una vittoria storica per l’Italia nel volley olimpico, con Egonu nominata MVP della finale grazie alla sua prestazione straordinaria.