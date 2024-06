Calcio. Ieri sera, domenica 23 giugno 2024, al 68′ della partita di Stoccarda tra Scozia e Ungheria, Varga è stato accidentalmente colpito dall’uscita alta di Gunn. Un terribile incidente che ha lasciato tutti senza parole, provocando attimi di puro terrore. Il calciatore è stato portato fuori dal campo in barella e trasportato d’urgenza in ospedale. Scopriamo insieme quali sono le sue attuali condizioni. (Continua a leggere dopo la foto)

Varga, terribile infortunio durante Scozia-Ungheria

Ieri sera, domenica 23 giugno 2024, durante la partita degli Europei tra Scozia e Ungheria si sono vissuti momenti di grande paura dopo che Varga ha subito un terribile infortunio in seguito ad uno scontro con il portiere della squadra avversaria. Gli arbitri hanno dovuto sospendere il gioco per diversi minuti. L’impatto è stato così violento e grave che Varga è rimasto a terra immobile, suscitando il timore dei presenti. La partita era estremamente importante per entrambe le squadre, che si stavano giocando le ultime possibilità di qualificazione. La tensione era alle stelle fin dai primi istanti, con un gioco fisico e combattuto su ogni pallone. Al 68′ si è verificato il tragico incidente che ha visto Varga e Gunn scontrarsi in maniera fortuita ma molto violenta. Mentre il portiere si è rapidamente alzato, il calciatore dell’Ungheria è rimasto sdraiato a terra in condizioni molto preoccupanti. (Continua a leggere dopo le foto)

Varga gravemente ferito in campo

Le immagini trasmesse in diretta televisiva, dopo aver mostrato brevemente Varga sdraiato a tera, hanno inquadrato i volti angosciati dei compagni di squadra e del pubblico. I calciatori della squadra ungherese erano visibilmente sconvolti e alcuni di loro erano in lacrime. I medici della squadra hanno immediatamente coperto il calciatore con dei teli per proteggere la sua privacy e impedire fotografie inopportune. Dopo essere stato immobilizzato dai medici, Varga è stato trasportato fuori dal campo su una barella con indosso un collare per immobilizzare la colonna cervicale. L’attaccate è stato portato immediatamente in ospedale per ulteriori accertamenti. La partita è ripresa solo dopo un lungo stop con un’atmosfera carica di preoccupazione.

