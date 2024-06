Calciomercato, l’Inter potrebbe davvero perdere Calhanoglu: lo scenario

Calciomercato Inter. Hakan Calhanoglu è stato uno dei protagonisti della stagione appena trascorsa. Il centrocampista turco è ovviamente oggetto di mercato. La società nerazzurra nel frattempo ha chiuso le porte ad un altro rinnovo, ma allo stesso tempo rigetta ogni offerta. Su di lui è forte l’interesse del Bayern. (Continua…)

Calciomercato Inter, Calhanoglu non si muove

Sirene tedesche per Hakan Calhanoglu: il calciatore turco piace al Bayern Monaco, che ha messo nel mirino anche Palhinha del Fulham. Il centrocampista nerazzurro non disprezza l’interesse della società bavarese. Calhanoglu è cresciuto in Germania e per lui ritornare da campione sarebbe il coronamento di un sogno.

L’Inter, però, rigetta ogni tipo di offerta. Calhanoglu è un punto fisso della formazione di Simone Inzaghi. Nel frattempo, però, la società nerazzurra chiude anche ad un nuovo rinnovo. La situazione è in fase di stallo. I tifosi sperano che questa non sia stata l’ultima stagione di Hakan Calhanoglu con la maglia dell’Inter.