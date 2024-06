Calciomercato, il Bayern piomba su Calhanoglu ma per l’Inter è incedibile

Calciomercato, il Bayern Monaco tenta il giocatore dell’Inter Hakan Calhanoglu, ma la squadra nerazzurra sembra non voler lasciare la presa. Ecco cosa sappiamo dell’offerta arrivata al calciatore di cui si sta facendo un gran parlare nelle ultime ore. (Continua a leggere dopo la foto…)

Hakan Çalhanoğlu, il faro della squadra nerazzurra

Hakan Çalhanoğlu è un calciatore turco con cittadinanza tedesca, che gioca attualmente come centrocampista dell’Inter e della nazionale turca, di cui è capitano. La sua carriera iniziata con l’esordio in Germania nel Karlsruhe e Amburgo, lo ha portato al Bayer Leverkusen (nel 2014) e poi al Milan (nel 2017). Il calciatore comincia a far vedere notare il suo grande talento sul campo e nel 2021 approda all’Inter, con cui ha conquistato una serie di successi: la vittoria al campionato italiano (2023-2024), due Coppe Italia (2021-2022 e 2022-2023) e tre Supercoppe italiane (2021, 2022 e 2023), oltre a raggiungere una finale di UEFA Champions League (2022-2023). Il contributo di Çalhanoğlu è stato fondamentale per la squadra e il Mister Inzaghi non ha mai fatto mistero di ritenerlo un elemento essenziale: un faro del centrocampo e leader dello spogliatoio che si è guadagnato in poco tempo l’apprezzamento dei compagni di squadra e dei tifosi nerazzurri. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il Bayern Monaco interessato a Çalhanoğlu? L’indiscrezione

Ma il talento di Çalhanoğlu non è passato inosservato anche ad altre squadre che invidiano a Simone Inzaghi un calciatore così affidabile e risolutivo in campo. Nei giorni scorsi infatti, Repubblica ha dato spazio alla notizia di ieri dell’interesse del Bayern Monaco per il giocatore. L’indiscrezione era arrivata da Bild e poi a ruota dai media turchi che hanno parlato anche di un affare quasi in dirittura d’arrivo. Se davvero il calciatore turco fosse aperto ad un passaggio alla squadra tedesca ci potrebbero essere alcune complicazioni nel riassetto dell’Inter. Ma vediamo i dettagli della notizia sull’offerta.

