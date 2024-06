Calciomercato, tutti vogliono Zirkzee: il Manchester Utd scatta per il talento olandese

Proprio quando ormai Joshua Zirkzee sembra essere a un passo dal Milan come primo colpo di mercato, entra a gamba tesa il Manchester United, che si sarebbe già messo in contatto con gli agenti dell’attaccante del Bologna per chiedere informazioni. L’olandese doveva essere il primo colpo rossonero, annunciato entro la scorsa settimana o al più tardi entro questa. Tuttavia, le commissioni all’agente non permettono di chiudere, almeno non in tempi così brevi. Kia Joorabchian chiede 15 milioni di euro, che i rossoneri sperano di abbassare. Allo stato attuale le parti restano ferme.

Tutti vogliono Zirkzee

Non ci sono ancora proposte ufficiali e soprattutto è da capire se realmente i Red Devils siano disposti a spendere quelle cifre per Zirkzee: al momento pare di no. Anche perché Zirkzee non sarebbe certo un titolare inamovibile per loro, ma il rischio c’è. L’altro rischio è che pure le alternative all’olandese si accasino. Sullo sfondo poi c’è anche il Bologna, che spera ancora di trattenere Zirkzee per un altro anno ed è pronto a offrirgli un nuovo contratto con aumento dell’ingaggio e una clausola rivista verso l’alto.

Ad oggi il Milan è favorito per Zirzkee e i rossoneri si sentono sotto controllo. Soprattutto ha il sì e i favori di Zirkzee stesso, che vuole restare in Italia: pensa sia la cosa migliore per la propria crescita. Al momento la Premier League è considerata dal 23enne un passo troppo grande. Anche per questo il Milan è tranquillo e c’è la forte possibilità che alla fine Zirkzee si vesta di rossonero. Il club però continua a guardarsi intorno e il nome che torna in voga è quello di Dovbyk, protagonista col Girona e anche a Euro ’24 con l’Ucraina. Con il 26enne ci sono già stati contatti la scorsa settimana e potrebbe esserci un nuovi avvicinamenti nei prossimi giorni.