Calciomercato Inter. Beppe Marotta, neo presidente della società nerazzurra, mette a segno il terzo colpo di mercato. Dopo Taremi e Zielinski, arrivati a zero, l’Inter si assicura anche le prestazioni di Josep Martinez. La trattativa per il portiere spagnolo è in dirittura d’arrivo. (Continua…)

Leggi anche: Inter, la Nazionale nel futuro di Inzaghi? Risponde Marotta

Leggi anche: Inter, Marotta è il nuovo presidente: “Grazie a Oaktree per la fiducia”

Calciomercato Inter, è fatta per Josep Martinez

L’Inter mette a segno il terzo colpo di calciomercato dopo Taremi e Zielinzki. La trattativa per il portiere spagnolo Josep Martinez sembra in dirittura d’arrivo. L’estremo difensore si è messo in luce quest’anno in Serie A con la maglia del Genoa. L’Inter si è mostrata sin da subito interessata e sta limando gli ultimi dettagli per assicurarsi un portiere di grande prospettiva.

La trattativa dovrebbe essere definita nei prossimi giorni. L’Inter dovrebbe versare nelle casse del Genoa circa dieci milioni e due contropartite tecniche. Ai rossoblù potrebbero finire Gaetano Oristanio (non riscattato dal Cagliari) e Martin Satriano (ritornato dopo l’esperienza al Brest).