Varga crolla a terra durante la partita: panico tra tifosi e compagni

Momenti di grande paura durante il match Scozia-Ungheria. Dopo un violento scontro tra il portiere scozzese Gunn e l’attaccante ungherese Barnabas Varga, sono intervenuti i soccorritori. Varga si è accasciato a terra e i suoi compagni di squadra si sono subito preoccupati che qualcosa non andasse visto che il calciatore sembrava aver perso conoscenza. Il gioco dunque è stato sospeso per circa 7 minuti per permettere al personale sanitario di prestare le prime cure a Varga. L’attaccante ungherese è uscito di campo in barella e sono scoppiati in lacrime i suoi compagni di gioco. Quali sono le sue condizioni? (Continua dopo le foto)

Attimi di paura in campo

Al 68′ di Scozia-Ungheria, c’è stato uno scontro tra il portiere Angus Gunn e l’attaccante Varga. Gunn si è rialzato subito dopo mentre Varga è rimasto accasciato a terra. Sono quindi intervenuti i medici che hanno usato dei teloni per coprire la zona. La situazione è parsa molto seria: alcuni dei suoi compagni di squadra erano addirittura in lacrime. Varga quindi è stato immobilizzato per il colpo alla nuca e portato fuori dal campo dai medici dell’Ungheria, che l’hanno fatto salire in ambulanza. Il calciatore ha ricevuto un grande applauso di incoraggiamento dai tifosi, rimasti sconvolti dalla situazione.

Euro 2024, paura per Varga: come sta dopo l’infortunio in campo

Il calciatore rapidamente è stato portato in ambulanza verso l’ospedale più vicino. Al collo portava un collarino. La federazione ungherese ha poi aggiornato tutti con un messaggio su X. “Le condizioni di Barnabás Varga sono stabili! Il calciatore ungherese è attualmente in ospedale a Stoccarda. Vi informeremo immediatamente se ci saranno nuove notizie sulle sue condizioni”, si legge. Poi sono arrivate altre notizie sulle sue condizioni di salute. Il calciatore molto probabilmente dovrà essere operato.

