Vanessa Ballan è stata uccisa lo scorso 19 dicembre. Dell’omicidio è stato accusato l’ex amante, Bujar Fandaj, attualmente in carcere. Vanessa, quando è stata uccisa, era incinta. Secondo l’autopsia, la donna era tra l’ottava e decima settimana di gestazione. Solo adesso è arrivato il test che ha definito chi era il padre del bambino che portava in grembo. (Continua…)

La morte di Vanessa Ballan

Tra i tanti casi di femminicidio avvenuti in Italia negli ultimi mesi, particolare rilevanza ha avuto quello di Vanessa Ballan. La donna sarebbe stata uccisa lo scorso 19 dicembre dal suo ex amante, il 41enne kosovaro Bujar Fandaj. Secondo quanto ricostruito, Vanessa aveva lasciato l’amante la scorsa estate, ma lui aveva cominciato a tormentarla, fino a minacciarla. Il kosovaro voleva infatti rivelare tutto al compagno se non avesse avuto altri rapporti sessuali con lei. L’uomo le aveva in realtà teso una trappola, visto che poco dopo ha inviato un video inequivocabile al compagno di Vanessa, che a quel punto aveva deciso di raccontare tutto e di denunciarlo. Subito dopo, però, si sarebbe scatenata la furia omicida dell’ex amante. (Continua…)

Vanessa Ballan incinta quando è morta

Vanessa Ballan era incinta quando è stata uccisa dal suo ex amante, Bujar Fandaj. Secondo l’autopsia eseguita dai medici legali sul corpo della donna, Vanessa era tra l’ottava e la decima settimana di gestazione. Proprio la gravidanza potrebbe essere stata la “miccia” che ha fatto scatenare la furia omicida dell’ex amante. Al momento però sono solo ipotesi, visto che le indagini sono ancora in corso. Solo adesso, infatti, è arrivato l’esito del test di paternità. (Continua…)

Chi era il padre del bambino

Il figlio che Vanessa Ballan portava in grembo quando è stata uccisa lo scorso 19 dicembre nella sua casa era del compagno Nicola Scapinello, e non dell’ex amante Bujar Fandaj, l’uomo finito in carcere con l’accusa di averla accoltellata. L’esito del test di paternità, eseguito assieme all’autopsia sul corpo della donna dall’anatomopatologo Antonello Cirnelli, sarebbe arrivato nelle ultime ore.