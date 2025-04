Valeria Marini, cosa ha rovinato il rapporto con la madre Gianna: che c’è davvero dietro – Una distanza affettiva che dura da mesi, e che nemmeno l’incontro negli studi di Domenica In, avvenuto quasi a sorpresa ieri, è riuscito a colmare. Valeria Marini e la madre, Gianna Orrù, non si parlano da tempo. Un silenzio pesante, maturato nel corso di mesi difficili, segnati anche da una truffa finanziaria che ha colpito duramente la madre della showgirl. (continua a leggere dopo le foto)

Durante la puntata del programma condotto da Mara Venier, la conduttrice ha tentato di favorire un dialogo tra le due donne. La soubrette ha fatto un primo passo: «Se ho sbagliato, ti chiedo scusa. Non me ne sono resa conto. Per te, ci sono e ci sarò sempre». Ma la replica della madre è stata ferma: «Le cose private non vengono messe in piazza, le ha sbandierate ovunque». Dietro il distacco, una ferita ancora aperta: la truffa da centinaia di migliaia di euro subita da Gianna Orrù, che avrebbe acuito incomprensioni e tensioni familiari. (continua a leggere dopo le foto)

Perché Valeria Marini ha litigato con la madre?

Secondo quanto emerso, la signora Orrù sarebbe stata raggirata da un sedicente produttore cinematografico, che si sarebbe poi presentato come esperto di investimenti in criptovalute. Il raggiro avrebbe causato un danno economico stimato in circa 350mila euro. Una vicenda che, secondo la stessa Marini, ha avuto un impatto profondo sulla madre, sia sul piano emotivo che relazionale. «Non parlo con lei da settembre, non ci siamo nemmeno viste a Natale», aveva raccontato l’attrice in un’intervista a Vanity Fair. «La truffa l’ha distrutta e isolata. Ho accettato di partecipare a Ne vedremo delle belle anche per cercare di ritrovare un po’ di leggerezza», ha spiegato sempre la Marini.

