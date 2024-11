Valentino Rossi di nuovo in pista: “Ero molto preoccupato”

Valentino Rossi è tornato in pista. Il mitico “Vale” ha fatto il suo debutto alla guida di un’hypercar, provando per la prima volta la BMW M Hybrid V8 in occasione del rookie test del FIA World Sports Car Championship (FIA WEC) sul circuito del Bahrain. L’ex campione della MotoGP ha avuto l’opportunità di testare la vettura da oltre 700 cavalli durante l’ultimo weekend della stagione 2024.

Valentino Rossi in a BMW Hypercar… just shed a tear this looks so perfect pic.twitter.com/QDgr6RCpSK — Fifth Gear (@NotFifthGear) November 4, 2024

BMW ha approfittato dell’evento per sondare una possibile collaborazione futura con il Dottore, che nel 2023 è già stato protagonista della classe LMGT3 con una BMW M4. Dopo aver provato il prototipo al simulatore, Rossi è finalmente sceso in pista con l’hypercar BMW M Hybrid V8. Al termine dei suoi giri, Valentino ha raccontato le sue prime impressioni.

“È stata una giornata fantastica”, ha detto Vale dopo la prova. “All’inizio confesso che ero molto preoccupato. Ma ho potuto guidare la BMW M Hybrid V8 tutto il giorno, insieme a tutto l’equipaggio e a René Rast, che mi ha dato molti consigli. Mi sono divertito molto. L’auto è fantastica, molto veloce e molto potente. I tempi sul giro erano di circa 15 secondi più veloci rispetto alla GT3 e le gomme garantivano un’ottima aderenza. È una vera macchina da corsa“.

Valentino Rossi, la decisione sul futuro

Rossi ha completato un totale di 69 giri, segnando il suo miglior tempo a 1’50”577, che lo ha portato al settimo posto della classifica giornaliera, a 1,011 secondi dal miglior giro. L’ex campione si è detto inizialmente preoccupato, dato che non aveva mai guidato un’hypercar prima, ma si è sentito a suo agio fin dal primo giro.

“L’auto è stabile e offre un buon feedback. Guidare veloce è molto difficile, ma è molto divertente,” ha commentato Rossi, ringraziando la BMW per l’esperienza e auspicando un’altra possibilità per mettersi alla guida della vettura.

Rossi non ha ancora definito in quale campionato gareggerà nella stagione 2025. Nel 2024 ha partecipato a varie competizioni SRO con la BMW GT3, ma ha espresso il desiderio di ridurre il suo impegno agonistico e concentrarsi su un unico campionato. La decisione ufficiale per la prossima stagione è attesa entro la fine dell’anno, e il rookie test con l’hypercar BMW potrebbe rivelarsi decisivo per il suo futuro nelle competizioni endurance.

