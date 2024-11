MotoGP, ora è ufficiale: dove si correrà l’ultima gara del Mondiale

MotoGP, dopo l’annullamento della gara di Valencia a causa della drammatica alluvione che ha devastato la citta, e che doveva rappresentare il passo di chiusura di un Mondiale combattuto fino all’ultimo. La Federazione ha comunicato dove sarà corsa l’ultima tappa del tour 2024, che sancirà il campione nella sfida serrata fra Martin e Bagnaia.

L’ultimo e decisivo GP del Mondiale 2024, dunque, verrà corso a Barcellona. L’appuntamento è dal 15 al 17 novembre. Bisognerà aspettare l’esito di questa ultima tappa per scoprire chi sarà campione, se il pilota spagnolo o il nostro Pecco Bagnaia.

Il Gran Premio, si legge nel comunicato ufficiale, “si terrà in solidarietà di tutta la comunità di Valencia. La pista di Barcellona è l’opzione più semplice per tutti i fan che avevano già in programma di partecipare al finale di stagione di MotoGP a Valencia. La posizione e il circuito sono anche la scelta più efficiente, e offrono un’alternativa pressoché perfetta per personale e logistica“.

MotoGP, com’era andata a Barcellona in Maggio

Per curiosità, vale la pena di vedere com’era andato l’altro GP del Mondiale disputato a Barcellona nel weekend del 25 e 26 maggio scorso. Aleix Esparagaró si aggiudicò la Sprint, davanti a Marquez e Acosta.

Martin chiuse al quarto posto, con ritiro per Pecco Bagnaia (caduto all’ultimo giro mentre era in testa e indirizzato alla vittoria). Proprio il pilota italiano, però, si era aggiudicato la vittoria nella gara, davanti al rivale per il titolo Martin, che chiuse secondo.

