MotoGP, Jack Miller rompe il silenzio dopo lo spaventoso incidente che l’ha visto sfortunato protagonista in Malesia. il pilota australiano ha tranquillizzato i fan tramite i social dopo il grave sinistro, dichiarando: “Sono stato fortunato a uscirne vivo… Grazie a tutti per i messaggi d’affetto.”

KTM ha rilasciato un comunicato in cui ha definito l’incidente un monito sui rischi che i piloti affrontano ad ogni gara. Brad Binder, compagno di Miller, ha tentato di riprendere la gara dopo l’interruzione, ma il dolore alla spalla lo ha costretto a ritirarsi, come riferito dal direttore di gara Francesco Guidotti.

Il violento scontro ha coinvolto, oltre a Miller, anche Binder e Fabio Quartararo. Dopo una collisione alla seconda curva del primo giro, il casco di Miller ha colpito la moto di Quartararo, mentre Binder non è riuscito a evitare l’impatto, finendo anch’egli a terra. Il contatto è avvenuto in una fase caotica che ha immediatamente portato all’esposizione della bandiera rossa per la sospensione della gara.

