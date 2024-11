GP Malesia, succede di tutto ma Bagnaia stravince e tiene aperta la corsa mondiale

GP Malesia Bagnaia trionfa dopo una gara in cui succede un po’ di tutto: la corsa mondiale resta aperta. Pecco tiene vive le sue speranze di conquistare il titolo mondiale della MotoGP, trionfando sulla pista di Sepang e riaprendo così la lotta per il campionato. L’italiano ha messo in scena una prestazione di forza e determinazione, riscattando l’errore della Sprint Race e impedendo al rivale Jorge Martin di chiudere in anticipo i giochi per il titolo. Il successo di Bagnaia a Sepang è arrivato al termine di una delle gare più combattute della stagione, una sfida intensa che ha esaltato il pubblico e celebrato l’agonismo puro.

La gara ha preso una piega spettacolare sin dai primi momenti, quando un incidente che ha coinvolto Jack Miller ha costretto i commissari a interrompere la corsa. Alla ripartenza, la sfida tra Bagnaia e Martin è diventata un vero e proprio show fatto di sorpassi e controsorpassi al limite, con Pecco deciso a tenere il rivale dietro di sé. Dopo quattro giri di battaglia, Bagnaia è riuscito a prendere il comando e a creare un distacco da Martin, che ha dovuto accontentarsi del secondo posto. La gara si è conclusa con Bagnaia primo, Martin secondo e il compagno di squadra di Pecco, Enea Bastianini, a completare il podio.

Questo decimo successo stagionale porta Bagnaia a soli 24 punti da Martin, mantenendo intatte le speranze di aggiudicarsi il titolo per la terza volta consecutiva. Sebbene il margine sia ancora ampio, Pecco si presenta all’ultimo round della stagione, quasi certamente a Barcellona, con la determinazione di giocarsi tutte le carte a disposizione. Martin conserva un vantaggio solido, ma il finale si preannuncia avvincente e ricco di tensione, con entrambi i piloti pronti a lottare fino all’ultima curva.

