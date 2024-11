MotoGP Malesia Bagnaia cade durante la gara sprint e lascia la vittoria a Martin, compromettendo la corsa per il titolo mondiale. La Sprint Race del Gran Premio della Malesia sul circuito di Sepang ha visto Jorge Martin aggiudicarsi una vittoria che potrebbe risultare decisiva per il campionato MotoGP 2024. Sul circuito di Sepang, Martin ha dominato la gara corta del sabato, superando Marc Marquez e sfruttando una caduta pesante per le sorti del mondiale.

He knew today would be more mental than physical! @88jorgemartin sits 29 clear, but the job is not done yet #MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/aBlGdDEHJ4 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 2, 2024

Francesco Bagnaia è infatti finito nella ghiaia al quarto giro mentre si trovava in seconda posizione, lasciando la pista con uno zero pesante che lo allontana a 29 punti di svantaggio da Martin. Con questa vittoria, lo spagnolo si avvicina al titolo, con la possibilità di chiudere i giochi già nella gara principale di domenica, dove avrà il suo primo match point.

Martin, partito dalla seconda posizione, ha avuto una partenza esplosiva, prendendo subito il comando in curva uno e imponendo un ritmo che ha messo in crisi sia Bagnaia che Marquez. Bagnaia ha cercato di restare in scia, ma il passo impressionante di Martin ha fatto pressione sull’italiano, che al quarto giro ha commesso un errore, finendo fuori pista e vanificando la sua gara. Da quel momento, Martin ha gestito il vantaggio, chiudendo con sicurezza davanti a Marquez e a Enea Bastianini, conquistando la sua settima vittoria del sabato in stagione.

It will be painful like we can't believe



But never say never, @PeccoBagnaia is not out of the fight just yet #MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/QigA5dGEKQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 2, 2024

Per Bagnaia, questo incidente rappresenta una battuta d’arresto pesante in un mondiale già difficile. Ora, l’unica possibilità per GoFree sarà cercare di vincere tutte e tre le ultime gare, sperando in qualche errore o problema di Martin. Lo spagnolo, dal canto suo, ha dimostrato una determinazione e una solidità mentale notevoli, consapevole dell’importanza della vittoria e bravo a mettere pressione fin dai primi metri della corsa. Con il campionato che volge al termine, la vittoria di Martin a Sepang potrebbe segnare una svolta cruciale: l’italiano è chiamato a un’impresa titanica per ribaltare la situazione e tenere viva la speranza di un titolo mondiale sempre più lontano.

