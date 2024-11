MotoGP, è ufficiale: annullato il Gran Premio di Valencia. Le possibili alternative

MotoGP, alla fine la decisione ufficiale è arrivata: il Gran Premio di Valencia, originariamente previsto per il 17 novembre, è stato annullato a seguito della terribile alluvione che ha colpito la città spagnola, causando più di 200 morti. Nel disastro, sono stati danneggiati anche il circuito Ricardo Tormo, oltre alle infrastrutture circostanti.

❌Diretta MotoGp #Valencia, annullato il Gran Premio: tutte le reazioni LIVE⬇️ https://t.co/wtqv8mQhc4 — Corriere dello Sport (@CorSport) November 1, 2024

La gara, che avrebbe dovuto chiudere la stagione del Motomondiale e decretare il campione tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, non si svolgerà più nella città spagnola. In un comunicato, la MotoGP ha espresso solidarietà alla popolazione colpita: “Non correremo a Valencia, ma per Valencia“.

Una raccolta fondi verrà lanciata per aiutare le persone colpite dalla catastrofe, e molti piloti e team hanno già aderito per fornire sostegno economico alle comunità locali. La scelta di non correre a Valencia è maturata durante una riunione tenutasi a Sepang, in Malesia, tra la Dorna e i team, che hanno concordato sulla necessità di non correre la gara in un luogo sconvolto da una tragedia simile.

La sede della gara conclusiva è ancora in fase di definizione, con Portimao, Qatar, Barcellona e Jerez de la Frontera tra le opzioni considerate. La decisione verrà presa entro domenica, per permettere il trasferimento delle moto e dei materiali direttamente dalla Malesia alla nuova destinazione.

