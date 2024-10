Home | MotoGP, Bagnaia: “C’è pressione ma mi sento forte. Preferirei non correre a Valencia”

MotoGP: Pecco Bagnaia, nel week end di Sepang, ha voluto innanzitutto rivolgere un pensiero alla tragedia avvenuta a Valencia, città che ospiterà l’ultima gara della stagione: “Sono vicino alle persone colpite dalla tragedia e preferirei che l’ultimo appuntamento non si corresse lì. Quel luogo dovrebbe essere una festa per lo sport, ma in questo contesto sarebbe difficile celebrarlo”.

GP DA MALÁSIA – COLETIVA – Pecco Bagnaia: “Para mim o mais difícil é o lado ético; honestamente, correr lá (em Valência) é como uma festa, um momento de celebração, o que não é correto neste momento…

Íntegra disponível nas redes (Facebook e YouTube Comunidade) do MundoMoto pic.twitter.com/XsB0ModWaA — Fausto Macieira (@faustomacieira) October 31, 2024

La possibilità di spostare l’ultima gara non è esclusa, ma Bagnaia è consapevole che spetta alla Dorna decidere: “Siamo sempre rispettosi delle situazioni globali, viviamo tutti sotto lo stesso cielo. Se dipendesse da me, preferirei evitare Valencia, ma qualsiasi decisione verrà presa sarà la migliore per tutti”.

Riguardo alla gara di Sepang, Bagnaia è determinato: “La pressione si sente, ma trovarmi in questa situazione è stimolante. Devo rimanere calmo, essere competitivo e fare tutto nel migliore dei modi“. Con Jorge Martin in vantaggio di 17 punti, Bagnaia sa di dover rischiare qualcosa di più.

MotoGP, Bagnaia: “Dobbiamo essere tranquilli e concentrati”

“Devo ridurre il distacco entro i 10 punti per avere possibilità concrete nell’ultimo weekend. La nostra strategia? Restare calmi e concentrati, perché finora ha sempre funzionato”. Pecco ha riflettuto anche sulla sua crescita mentale durante la stagione.

“Ogni anno si affrontano situazioni diverse. La caduta dell’anno scorso a Barcellona ha influito molto, ma quest’anno mi sento più forte, anche se la sfortuna ha avuto il suo peso. So di avere il potenziale necessario per chiudere la stagione al massimo”.

