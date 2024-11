MotoGP, Bagnaia domina le prequalifiche a Sepang. Martin secondo

MotoGP, Bagnaia parte con il piede giusto, determinato a provarle tutte per mantenere il suo titolo mondiale. Nel penultimo Gran Premio della stagione a Sepang, in Malesia, il pilota italiano dopo aver dominato le prime prove libere, distanziando Viñales di 743 millesimi e Bezzecchi di oltre un secondo, si è confermato nelle pre-qualifiche, mettendo in mostra una forma straordinaria e chiudendo con un tempo di 1’57.679.

Nella sessione di time attack, Bagnaia ha dimostrato la sua abilità in pista riuscendo a superare il rivale spagnolo Jorge Martin per 50 millesimi, dopo aver recuperato due decimi preziosi nell’ultimo settore. Un risultato che conferma la sua determinazione in un turno difficile, caratterizzato da diversi test comparativi tra le sue due moto per la difficoltà di riuscire a trovare un assetto dominante.

Martin, attuale leader della classifica, ha concluso al secondo posto: il pilota spagnolo, nel suo tentativo finale per prendere la testa della classifica, è stato rallentato da una scivolata. Bagnaia e Martin hanno creato un piccolo distacco rispetto al resto del gruppo.

Fra gli altri piloti, un ottimo Bastianini ha chiuso in terza posizione a 198 millesimi, seguito da Viñales a 462 millesimi e Alex Marquez a 617 millesimi. Anche Fabio Quartararo (6°), Franco Morbidelli (7°) e Alex Rins (8°) sono riusciti a entrare nella top-10 e accedere direttamente alla Q2, accompagnati dalle Ducati di Jack Miller (9°) e Marc Marquez (10°).

MotoGP, fra Bagnaia e Martin finale di stagione al cardiopalmo

Nelle retrovie troviamo Bezzecchi e Acosta, rimasti esclusi dalla top-10 insieme a Johann Zarco, che ha chiuso al 13° posto. Un passo indietro anche per Andrea Iannone, il quale, dopo un buon nono posto nelle FP1, è scivolato al 21° e penultimo posto nelle pre-qualifiche, a quasi due secondi dal leader Bagnaia.

Con questa performance, Pecco Bagnaia si appresta ad affrontare il GP di Malesia con fiducia. Il nostro pilota sa che la gara di Sepang che potrebbe rivelarsi decisiva per il mondiale. E spera che la battaglia con Martin possa risolversi a suo favore dopo una grande rimonta. Le premesse ci sono, anche se il pilota spagnolo continua a mostrarsi concentrato e competitivo. E i tifosi possono godersi un grande, emozionante fine di stagione.

Leggi anche: