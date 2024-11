GP Brasile Verstappen vince sotto la pioggia dopo una gara rocambolesca in cui succede di tutto. Ocon e Gasly sul podio con le Alpine. Verstappen torna protagonista a Interlagos con una rimonta straordinaria dalla penultima fila in una gara caotica, resa complicata dalla pioggia che ha reso il tracciato quasi impraticabile.

L’olandese interrompe un digiuno di dieci gare e si riavvicina al titolo mondiale. Dietro di lui, Alpine conquista un sorprendente doppio podio: Ocon, leader a metà gara prima della bandiera rossa per l’incidente di Colapinto, chiude secondo, mentre Gasly si piazza terzo dopo una resistenza finale contro Russell. La Ferrari di Leclerc arriva quinta, davanti a Norris e Piastri, ma è la McLaren a guadagnare punti preziosi nella classifica costruttori, anche grazie al ritiro di Sainz. Non partiti Albon e Stroll, squalificato Hulkenberg, Sainz e Colapinto nelle barriere e ritirati. Ma non è finita: investigati dopo la gara Norris e Russell per partenza irregolare.

Leggi anche: