GP Brasile, qualifiche finite: Norris in pole davanti a Russell e Tsunoda, sesto Leclerc; Verstappen fuori in Q2

GP Brasile qualifiche in condizioni climatiche difficili a Interlagos, dopo l’annullamento e rinvio di ieri sera. Le qualifiche si sono trasformate in un evento epico, con pioggia battente e colpi di scena che hanno ribaltato ogni previsione. Dopo il rinvio di ieri, la sessione si è svolta questa mattina e ha visto un sorprendente Lando Norris su McLaren conquistare la pole position. Per il britannico, che ha davanti una grande opportunità di recuperare punti su Verstappen, il risultato è particolarmente significativo dato che il campione in carica è stato eliminato nel Q2 e partirà diciassettesimo a causa della penalità di 5 posizioni per il cambio del motore endotermico.

La qualifica si è svolta sotto condizioni proibitive di visibilità, con numerosi incidenti. Nell’ordine, Colapinto, Sainz, Alonso e Albon sono stati coinvolti in incidenti che hanno causato ben cinque bandiere rosse, eguagliando il record di interruzioni registrato a Imola 2022. Pole per Max Verstappen in Q1 che dovrà però scontare la penalità di 5 posizioni in griglia di partenza, secondo Albon e terzo Russell. Lando Norris si è salvato per una questione di secondi e chiude solo al 15esimo posto. Hamilton, Bearman, Colapinto, Hulkenberg e Zhou restano fuori.

Albon, che aveva ottenuto il secondo miglior tempo nel Q3 prima del violento impatto, rischia di non poter partecipare alla gara data la gravità dei danni riportati dalla sua monoposto. Anche la Ferrari ha subito danni considerevoli alla parte posteriore, lasciando un arduo compito ai meccanici per ripristinare la vettura in tempo.

Il Q3 ha visto solo sette macchine completare la sessione, e la vera sorpresa è arrivata da Yuki Tsunoda, che si è piazzato terzo, un risultato eccezionale per il pilota giapponese.

La diretta delle qualifiche a Interlagos

12:12 – Bandiera rossa, Carlos Sainz è finito in barriera con la sua Ferrari. Al momento conduce Piastri, davanti a Russell e Stroll.

12:26 – Leclerc si porta in terza posizione dietro ad Alonso e Piastri, scavalcando Norris che però è in miglioramento. Al momento fuori le due Red Bull! Bandiera rossa a due minuti dalla fine, finirà così il Q2, con entrambe le Red Bull eliminate!!!

12:35 – Fuori dunque in Q2 Verstappen, Perez e Sainz. Addirittura il leader del Mondiale partirà 17° per la retrocessione in griglia dovuta al cambio del motore, l’olandese è una furia. Gli altri eliminati sono Bottas (11°) e Gasly (15°). Iniziate le Q3.

12:42 – Fernando Alonso nel muro, bandiera rossa a 6:59 dal termine. Norris in pole provvisoria davanti ad Albon e Piastri! 1:24.158 il tempo del britannico, in mezzo alle McLaren a sorpresa la Williams del thailandese. Leclerc scende in sesta posizione.

12:55 – Riparte il Q3. 6:59 alla fine per decidere chi andrà in pole position: per il momento il meteo regge, ma la pista rimane bagnata.

12:58 – Di nuovo bandiera rossa, brutto incidente per Albon: macchina disintegrata, tutto ok per il pilota della Williams.

13:04 – Riparte la Q3.

13.12 – Bandiera a scacchi, Norris in pole position davanti a Russell e Tsunoda. Sesto Leclerc con l’unica Ferrari rimasta in qualifica.

