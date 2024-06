La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Quella che doveva essere una normale giornata dal parrucchiere si è trasformata in una vera e propria tragedia. Neanche il tempo di terminare il trattamento, la donna è dovuta correre in ospedale. La situazione è sembrata sin da subito preoccupante, ma per fortuna si è riusciti a trovare una soluzione. (Continua a leggere dopo le foto)

Va dal parrucchiere ma qualcosa va storto: finisce in ospedale

La vicenda, riportata dal Corriere Fiorentino e ripresa da Leggo, risale all’agosto del 2021, quando una donna si è trovata nella spiacevole condizione di dover implorare il parrucchiere di smettere con la colorazione perché avvertiva un bruciore insopportabile. Dal momento che nessuno lì dentro sembrava prenderla sul serio, è stata costretta a uscire con i capelli ancora bagnati e tornare a casa. Era andata dal parrucchiere per una colorazione dei capelli ma qualcosa è andato storto. Neanche il tempo di terminare il trattamento, la donna è dovuta correre in ospedale con delle ulcere cutanee. Ora deve essere risarcita di 17 mila euro tra danni e spese legali.

