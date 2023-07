USA, Juventus-Milan: quando e dove vederla

Juventus-Milan non è mai una partita come le altre, neppure a luglio. Questa notte (ore 4:30 italiane) andrà infatti in scena la seconda amichevole a stelle e strisce (prima per i bianconeri dopo l’annullamento della sfida con il Barça) delle due compagini italiane che sfrutteranno il match di questa sera per testare il proprio livello di preparazione in vista dell’inizio della prossima stagione agonistica.

Tanti volti nuovi nel Milan che, dopo la sconfitta con il Real Madrid, rivedrà nuovamente in campo Loftus-Cheek e Pulisic dal primo minuto accompagnati dall’esordio di Tijjani Reijnders che ricoprirà il ruolo di mezzala sinistra nel 4-3-3 di Stefano Pioli. Per il resto squadra confermata con Maignan in porta; Thiaw e Tomori al centro della difesa con Theo Hernandez e Calabria ai lati; a centrocampo Loftus-Cheek e Reijnders si aggireranno ai fianchi di Rade Krunic, regista. In avanti Leao a sinistra, Pulisc a destra mentre al centro giocherà l’eterno Olivier Giroud. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

L’undici scelto da Stefano Pioli per la sfida amichevole tra Milan e Real Madrid in scena a Pasadena

La probabile formazione della Juventus

Novità anche nella Juventus che vedrà l’esordio di Weah nel 3-5-2 di stampo “Allegriano”. A centrocampo Cambiaso a sinistra, Locatelli, McKennie e Minetti giocheranno a supporto delle due inedite punte Federico Chiesa e Moise Kean, preferiti rispetto agli ‘acciaccati’ Vlahovic e Milik.

La gara di questa notte potrà essere vista in diretta in tv su Sky Sport Summer e DAZN, ma anche in streaming su dispositivi mobile attraverso le App Sky Go, NowTV e DAZN.