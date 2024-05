“Uomini e donne”, la notizia su Ida e Mario spiazza tutti

Ida Platano e Mario Cusitore sono stati due protagonisti dell’ultima edizione di “Uomini e Donne“. La tronista è andata via senza una scelta, eliminando il corteggiatore poche settimane prima della fine del programma. I due adesso pare siano entrambi single, ma secondo qualcuno tra di loro non è ancora finita. (Continua…)

Il percorso di Ida Platano a “Uomini e Donne”

Ida Platano è stata una delle troniste dell’ultima edizione di “Uomini e Donne”. Da tempo dama del programma, la conduttrice Maria De Filippi ha deciso di offrirle l’opportunità di fare la tronista dopo la fine della sua relazione amorosa con Alessandro Vicinanza. Il suo percorso, però, è stato un autentico flop. Ida, infatti, è andata via senza scegliere. La tronista si era concentrata principalmente su due corteggiatori in particolare, Mario e Pierpaolo. Nessuno dei due, però, è riuscita a convincerla. (Continua…)

Ida e Mario ritornano in studio

In una delle ultime puntate della stagione di “Uomini e Donne”, Ida Platano e Mario Cusitore torneranno in studio per un confronto. Pare che il corteggiatore si sia recato a casa della tronista per avere un chiarimento, ma lei si sarebbe rifiutata di ascoltarlo. Per molti la loro storia potrebbe non essere finita. Dopo l’estate, infatti, potrebbero esserci importanti aggiornamenti. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)