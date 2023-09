Dall’11 Settembre 2023 è iniziata su Canale 5 la nuova edizione di Uomini e Donne, il programma pomeridiano di Mediaset ideato e condotto da Maria De Filippi. Nel corso della puntata di ieri 21 Settembre 2023 nello studio di Uomini e Donne è andato in onda un confronto tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Se ne sono detti di tutti i colori e si sono accusati a vicenda in diretta tv. Tutti i presenti si sono schierati dalla parte di Federico, fatta eccezione per la padrona di casa. Anche l’ex corteggiatrice di Nicotera, Alice Barisciani, ha detto la sua su questa storia attraverso i social, nonostante non abbia fatto esplicitamente nome e cognome dei diretti interessati. (Continua a leggere dopo la foto)

“Uomini e Donne”, Federico e Carola si massacrano in diretta: cos’è successo

Alice Barisciani ha avuto una reazione dopo il confronto tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli a Uomini e Donne. Nella serata di ieri l’ex corteggiatrice ha condiviso un messaggio tra le Stories di Instagram che sembra, appunto, riferirsi a quanto accaduto nello studio di Canale 5 qualche ora prima, nonostante non abbia parlato esplicitamente del confronto avvenuto tra i due ormai ex fidanzati. I due se ne sono dette di tutti i colori e si sono accusati a vicenda nello studio di Canale 5. Tutti i presenti si sono schierati dalla parte di Federico, fatta eccezione per Maria De Filippi. Come sempre esemplare, la padrona di casa ha messo fine al “linciaggio” sulla Carpanelli, cercando di far comprendere il suo punto di vista. Ovviamente lo scontro tra i due ex ha fatto il giro del web e sicuramente è giunto anche alle orecchie di Alice, la quale ha voluto dire la sua rimenndo sempre sul vago. (Continua a leggere dopo la foto)

La reazione di Alice

Alice Barisciani su quanto accaduto tra Carola e Federico a Uomini e Donne ha detto: “Semplicemente siediti e osserva, la maggior parte delle cose non meritano nemmeno una reazione”. Una frase enigmatica che ha portato a pensare che Alice abbia voluto rispondere a quei telespettatori che chiedevano una sua reazione a quanto accaduto. Con la frase da lei condivisa, inoltre, Alice ha fatto intendere di aver osservato tutto da lontano, ma di non voler perdere tempo a dire la sua su Federico e Carola.