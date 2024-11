Home | Una sola vittoria in 4 mesi. Next Gen a picco, la drastica decisione dei dirigenti Juve

La Juventus Next Gen ha deciso di sollevare Paolo Montero dall’incarico di allenatore dopo un avvio di stagione disastroso in Serie C. Il club bianconero, che milita nel terzo campionato italiano, √® infatti ultimo nel suo girone con una sola vittoria in quattro mesi, un bilancio che ha portato a un esito inevitabile: l’esonero dell’uruguagio.

Il punto di rottura per Montero √® stato l’ennesimo ko, quello subito per 1-0 in trasferta contro il Foggia, che ha segnato la sesta sconfitta della stagione per la Juventus Next Gen. La squadra non √® mai riuscita a ingranare e, nonostante le aspettative, non ha mostrato alcun segnale di reazione che potesse riportarla in corsa per la salvezza.

Con una classifica che la vede relegata all’ultimo posto, la dirigenza bianconera ha deciso di dare una scossa e cambiare guida tecnica. La Juventus ha deciso di affidare la panchina a Massimo Brambilla, tecnico che aveva gi√† guidato la squadra fino alla scorsa estate e che ora si prepara a cercare di risollevare le sorti di una stagione nata malissimo.

Montero, il comunicato della società

La dirigenza ha optato per un ritorno al passato, sperando che l’esperienza di Brambilla possa portare quella reazione necessaria per evitare il peggio. Il comunicato ufficiale della Juventus ha espresso riconoscenza a Paolo Montero per l’impegno profuso, ma anche per il lavoro svolto nei due anni precedenti con l’Under 19 bianconera e per la disponibilit√† dimostrata nel subentrare come allenatore della Prima Squadra nella parte finale del campionato 2023/24.

Purtroppo, il rendimento della squadra in questa stagione non ha rispecchiato le aspettative, portando così alla separazione. Con il ritorno di Brambilla, la Juventus Next Gen spera di invertire la rotta e di recuperare da una situazione ormai critica. La salvezza è ancora possibile, ma le prossime settimane saranno decisive per determinare se la Juventus riuscirà a uscire dal fondo della classifica e a mantenere la propria posizione in Serie C.

Leggi anche: