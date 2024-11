“Non esiste”. Montella sulla panchina della Roma? Arriva la smentita eccellente

La possibilità di vedere Vincenzo Montella alla guida della Roma è stata ufficialmente smentita. Ceyhun Kazanci, membro del direttivo della Federazione Calcistica Turca, ha risposto con fermezza alle voci che accostavano l’attuale allenatore della nazionale turca alla panchina giallorossa negando che esistea questa possibilità.

Sulle voci che vedono Vicenzo Montella come nuovo possibile tecnico delll’#ASRoma, il vicepresidente della Federazione Turca, Ceyhun #Kazancı, ha rivelato a @fanatikcomtr:



"Non esiste una cosa del genere"



Fonte: https://t.co/RFShlVHxc2 pic.twitter.com/4j7mv8w3T6 — Stefano Gentili (@stegent_asr) November 12, 2024

“Non esiste una cosa del genere” ha ribadito Kazanci durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanatik. Il dirigente ha chiarito la posizione della federazione turca in merito al futuro dell’attuale Commissario Tecnico della nazionale.

“Abbiamo un contratto fino alla fine del Mondiale 2026. Lui è molto felice qui ed è concentrato al 100% sulla nostra squadra”, ha detto Kazanci, che ha inoltre precisato come, sebbene sia naturale che i nomi di allenatori di successo vengano accostati a grandi club, Montella resterà in Turchia fino al termine del suo contratto, senza alcuna possibilità di un trasferimento alla società capitolina.

Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Bologna, intanto, la Roma si trova ad affrontare un momento di grande incertezza. In conferenza stampa, il direttore sportivo giallorosso, Francesco Ghisolfi, ha espresso la volontà del club di guardare al futuro con calma, ma anche con determinazione.

Roma, nei prossimi giorni il nome del nuovo Mister

“Siamo rivolti verso il futuro, ma ora dobbiamo recuperare la calma e fare delle scelte lucide. Per quanto riguarda i Friedkin, questo resta un progetto a lungo termine. In questo momento dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Stiamo lavorando e la proprietà sta cercando di uscire da questo momento difficile. Le situazioni come queste possono verificarsi, guarda il Napoli lo scorso anno. Noi siamo impegnati su un progetto a lungo termine. Dobbiamo vincere”.

Dopo l’esonero di Ivan Juric, il club ha pubblicato un comunicato ufficiale per ringraziare l’allenatore per il suo lavoro. La Roma ha anche annunciato che la ricerca di un nuovo allenatore è già in corso e che il nome del successore di Juric verrà annunciato nei prossimi giorni.

Leggi anche: