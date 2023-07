Dopo lunghe settimane di trattative, finalmente è arrivata l’ufficialità: Samuel Chukwueze è un nuovo giocatore del Milan. L’esterno nigeriano ha firmato con il club rossonero un contratto fino al 2028. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Samu Chukueze in azione durante Villareal-Espanyol. (Photo by Aitor Alcalde Colomer/Getty Images)

La trattativa per portarlo in Italia è stata estenuante, ma alla fine la pazienza (mischiata con la perseveranza) ha prevalso: Samuel Chukwueze è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha comunicato così il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno offensivo nigeriano:

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Samuel Chimerenka Chukwueze dal Villarreal CF. L’attaccante nigeriano ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028. Indosserà la maglia numero 21.”

Le cifre dell’accordo

Chukwueze sbarca a Milanello per una cifra pari a 20 milioni di quota fissa, più l’aggiunta di 8 milioni di bonus. All’interno dell’affare è rientrato anche Matteo Gabbia: il difensore rossonero si è infatti trasferito al Villareal con la formula del prestito secco.

I numeri

Un eccezionale talento nella corsa con un’incredibile abilità nel dribbling, Chukwueze, 24 anni, ha deciso di lasciare la terra spagnola dopo aver segnato 37 gol in 199 partite. Nel 2021, ha avuto la gioia di alzare l’ambita Europa League. Lo scorso anno ha stupito tutti segnando 13 gol in tutte le competizioni, dimostrando di essere nel momento migliore della sua carriera. Ora, i riflettori sono puntati sulla Serie A, dove si prepara ad affrontare nuove sfide e mettere in mostra il suo talento.