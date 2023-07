Napoli, Di Lorenzo rinnova “a vita”: l’annuncio

Intervenuto direttamente dal palco di Dimaro a margine della presentazione della squadra, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato il rinnovo di capitan Di Lorenzo. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Giovanni Di Lorenzo in azione durante Napoli-Inter. (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Giovanni Di Lorenzo ha rinnovato con il Napoli fino al 2028, con opzione per un’altra stagione. A dare l’annuncio è stato direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis, intervenuto dal palco di Dimaro a margine della presentazione della squadra.

“Oggi il contratto di Di Lorenzo è stato rinnovato fino al 2029”, queste le dichiarazioni del numero 1 azzurro. Il terzino ha commentato così: “Non mi aspettavo questo annuncio in questa occasione. Ci tenevo a ringraziarla per questo riconoscimento che per me vuole dire tanto. Poi voglio ringraziare i miei compagni se ho raggiunto questo rinnovo. Siamo una squadra”.

Le parole dell’agente

L’annuncio è arrivato all’improvviso e ha colto un po’ tutti di sorpresa. A svelare i retroscena e spiegare meglio le dinamiche della trattativa ci ha pensato Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, che ai microfoni di Sky Sport 24 ha commentato: “Il desiderio di Giovanni era quello di legarsi al Napoli a vita, ne parlavamo da mesi col presidente a cui ho espresso la volontà del calciatore; il presidente, come succede con chi merita, ha dato gratificazioni e ha condiviso il nostro pensiero.

Dopo un po’ di mesi di trattativa siamo arrivati a un accordo”. Il giocatore, come spiegato anche dal procuratore, non era a conoscenza dell’accordo raggiunto in giornata e dunque l’annuncio del presidente è stato accolto come una piacevolissima ed emozionante sorpresa.