Il Milan ha definito l’acquisto di Samuel Chukwueze dal Villarreal per 20 milioni più 8 di bonus. L’esterno nigeriano arriverà in Italia nella giornata di mercoledì per sottoporsi alle consuete visite mediche a La Madonnina e successivamente apporre la propria firma sul contratto da 4 milioni a stagione con il Milan dalla scadenza 2028.

A differenza di quanto accaduto con Okafor, giunto a Los Angeles nelle scorse ore, Chukwueze non raggiungerà il resto del gruppo negli Stati Uniti per la tournée ma continuerà ad allenarsi a Milanello. Alla base della decisione ci sarebbero diverse difficoltà burocratiche relative a passaporto e permessi che renderebbero troppo lungo l’iter per permettergli di sbarcare in America in una data utile. L’esterno nigeriano dunque si allenerà sul campo centrale di Milanello e sarà seguito dai membri dello staff di Pioli rimasti in Italia. (CONTINUA DOPO LA FOTO)

Samu Chukwueze con la maglia del Villarreal si riposa dopo uno scatto nella sfida contro l’Athletic Bilbao

Capitolo cessioni: Rebic verso il Fenerbahce

Per quanto riguarda il mercato in uscita, starebbe arrivando una buona notizia sul fronte Rebic: l’attaccante croato starebbe per accettare l’offerta da 6-7 milioni proveniente dal Fenerbahce e potrebbe lasciare Milanello già nelle prossime ore. Interesse del Lille per Yacine Adli che potrebbe lasciare i colori rossoneri con la formula del prestito con diritto di riscatto (e controriscatto in favore del Milan). Ancora da decifrare il futuro di Origi, fuori dalla lista dei convocati per la tournée americana di Pioli: l’attaccante belga non ha accettato ancora nessuna offerta prevenuta dall’estero.