L’Udinese esonera Cioffi, al suo posto in panchina Fabio Cannavaro – L’Udinese ha ormai preso un’importante decisione: è opportuno un cambio in panchina. La sconfitta nel recupero per 1-0 rimediata sabato sera a Verona ha segnato il destino del tecnico Gabriele Cioffi: i friulani vogliono dare una svolta a questa stagione calcistica agli sgoccioli. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Milan, curva in rivolta contro Pioli: “Doveroso cambiare allenatore”

Leggi anche: Zhang si tiene l’Inter, accordo con il fondo americano PIMCO per rifinanziare il debito

L’Udinese esonera Cioffi: al suo posto arriva Cannavaro

Tre sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 partite, l’Udinese è stata raggiunta a quota 28 punti dal Frosinone al terzultimo posto in classifica. Da qui la drastica decisione di esonerare Gabriele Cioffi. La proprietà bianconera ha scelto di sollevare dall’incarico il mister toscano che era tornato sulla panchina a ottobre al posto di Sottil. C’erano in ballo i nomi di Leonardo Semplici, Andrea Stramaccioni, Edoardo Reja e Fabio Cannavaro. Alla fine l’ha spuntata il capitano della Nazionale campione del Mondo 2006, che si prepara all’occasione di salvare l’Udinese e guadagnarsi la conferma su una panchina di Serie A. “Oggi è il giorno delle cose formali, è già arrivata la firma fino a fine stagione senza opzioni, da ridiscutere nel caso in estate un nuovo contratto. Questa mattina Fabio Cannavaro (insieme a suo fratello Paolo e a Francesco “Ciccio” Troise) è partito da Napoli e verso mezzogiorno è arrivato Udine”, scrive il sito «Calcio Mercato». (continua a leggere dopo le foto)

Il comunicato ufficiale della squadra bianconera

Ecco il comunicato che ufficializza l’esonero di Cioffi: “Udinese Calcio comunica di aver sollevato Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al mister i ringraziamenti per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto durante questi mesi, a lui i migliori auguri per il prosieguo di carriera. Il Club ringrazia anche i suoi collaboratori Cristiano Bacci e Gilberto Ribeiro Andrade per l’impegno profuso. Seguiranno comunicazioni sulla nuova guida tecnica della squadra”.