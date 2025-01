“Tutto è possibile”. Gianluigi Buffon, nessuno se l’aspettava alla sua età: le parole che spiazzano tutti

Gianluigi Buffon torna a far parlare di sé, lanciando una proposta che sa di provocazione ma che potrebbe celare un’aspirazione reale. L’ex campione del mondo, oggi nelle vesti di capo delegazione dell’Italia, ha ammesso di nutrire un certo rimpianto per non aver mai disputato un Mondiale per Club.

📼 La primera gran parada de Gigi Buffon, ¡ante Roberto Baggio!pic.twitter.com/9BqTrB8KFn — Kodro Magazine (@KodroMagazine) December 25, 2024

Ma la sua dichiarazione al sito della FIFA ha fatto alzare più di un sopracciglio: “Nella vita… non si sa mai. Tutto è possibile, no? Non sarebbe una sorpresa“. A quasi 47 anni, Buffon sembra non aver ancora chiuso completamente il capitolo della sua carriera tra i pali. Il nuovo format del torneo, che si terrà negli Stati Uniti nel 2025, prevede 32 squadre e una sessione di mercato straordinaria.

Chissà che qualche club non europeo, magari alla ricerca di un portiere esperto, possa accogliere il messaggio lanciato tra il serio e il faceto dall’ex juventino. Buffon ha elogiato l’iniziativa, definendola “un’ottima innovazione per il calcio“.

Secondo lui, gli Stati Uniti sono la nazione perfetta per ospitare un evento di tale portata, grazie alla crescente competitività del loro calcio e alla forza della nazionale femminile. Il suo entusiasmo per il torneo e la sua innata voglia di vincere fanno sognare i tifosi: un ritorno sul campo di un campione come Buffon sarebbe davvero una storia da ricordare.

Leggi anche: