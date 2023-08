Turisti italiani scappano senza pagare il conto al ristorante, poi interviene Giorgia Meloni

Mantenere una buona reputazione all’estero è uno degli obiettivi del nostro Governo e per questo motivo Giorgia Meloni è intervenuta immediatamente su una vicenda che ha riguardato un gruppo di italiani “furbetti”, i quali durante una vacanza in Albanina hanno abbandonato il ristorante dove avevano cenato senza saldare il conto. Gesto ripreso dalle telecamere. La storia aveva ricevuto molte attenzioni perché il primo ministro albanese Edi Rama l’aveva raccontata personalmente alla Meloni durante un loro incontro informale dopo che sul caso erano stati pubblicati diversi video su TikTok e si era parlato sui media albanesi. (Continua a leggere dopo la foto)

The Prime Minister, Giorgia Meloni during her speech at Palazzo Chigi. Rome (Italy), June 08th, 2023

Albania, turisti italiani scappano senza pagare il conto: interviene Giorgia Meloni

Venerdì 18 Agosto 2023 l’ambasciata italiana in Albania ha comunicato che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ordinato di saldare il conto da 80 euro che quattro italiani non avevano pagato in un ristorante di Berat, nell’entroterra albanese. A raccontare la vicende al Presidente del Consiglio era stato il primo ministro albanese Edi Rama dopo che sul caso erano stati pubblicati diversi video su TikTok e si era parlato sui media albanesi. Secondo le ricostruzioni dei giornali, Meloni si era parecchio risentita quando aveva saputo di quella che a suo avviso era stata una brutta figura per l’Italia. In un’intervista di qualche giorno fa alla Stampa, come riportato da Il Post, Rama aveva raccontato che la presidente del Consiglio aveva detto all’ambasciatore italiano, a sua volta presente, di andare subito a saldare il conto “di questi imbecilli”, perché “l’Italia non può perdere il rispetto così”. (Continua a leggere dopo la foto)

Conto saldato tramite ambasciata

Quando si è saputo che Giorgia Meloni aveva fatto pagare il conto all’ambasciata peraltro qualche politico di opposizione, tra cui Riccardo Magi di +Europa e Lia Quartapelle del Partito Democratico, ha protestato, sostenendo che non dovesse essere pagato con fondi pubblici. L’ambasciata ha poi fatto sapere che gli 80 euro sono arrivati dai fondi personali della Meloni, e che aveva provveduto soltanto a girarli al ristorante. Il ristorato parlando alle pagine de La Repubblica ha risposto: “Non ci aspettavamo tanto clamore per questa storia, per fortuna adesso è tutto a posto. Quindi possiamo dirlo: grazie”.