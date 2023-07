Selvaggia Lucarelli Andrea Giambruno. In questi giorni il compagno di Giorgia Meloni è finito nel mirino delle polemiche a causa di alcune affermazioni sul tema cambiamento climatico. Non poteva mancare ovviamente il commento di Selvaggia Lucarelli, che è stata piuttosto pungente. (Continua…)

Le parole di Andrea Giambruno

Il cambiamento climatico è sicuramente uno dei temi caldi di questi giorni. Il mese di luglio è stato letteralmente infernale per l’Italia. Pioggia e grandine al Nord, caldo afoso al Sud. Karl Lauterbach, ministro della Sanità tedesco, ha twittato: “Se le cose continuano così queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo termine. Il cambiamento climatico sta distruggendo l’Europa meridionale. Un’era volge al termine“. Andrea Giambruno, in onda su Rete 4, aveva risposto alle provocazioni del ministro tedesco, scrivendo: “Se non ti sta bene, stai a casa tua. Stai nella Foresta Nera, stai bene, no?“. (Continua…)

Le reazioni del mondo politico

Le affermazioni del compagno di Giorgia Meloni hanno ovviamente scatenato le critiche della sinistra. Giambruno è finito nell’occhio del ciclone, ricevendo attacchi da ogni fronte. Tra coloro che hanno commentato l’uscita del compagno della Meloni spunta anche Selvaggia Lucarelli. L’opinionista del Fatto Quotidiano è stata come sempre pungente e siamo sicuri che il suo “attacco” arriverà diretto ad Andrea Giambruno, ma al contrario non sappiamo se ci sarà una reazione da parte del compagno della Meloni. (Continua…)

Selvaggia Lucarelli Andrea Giambruno: il commento

Non poteva mancare il commento di Selvaggia Lucarelli sulle parole di Andrea Giambruno. “Il vero Ken è lui” – punzecchia la giornalista – “Roba che se rifanno un remake di Barbie altro che Ryan Gosling. Non solo perché è di gomma, ma soprattutto perché la vaporosa capigliatura è chiaramente in acrilico e fibre di vetro, di quelle che se ti avvicini prende fuoco come la torcia olimpica. Il conduttore poser che si mette di tre quarti, poggia il gomito sulla scrivania e guarda in camera con l’aria da piacione consumato”.