Alessia trovata morta in casa: aveva appena ricevuto una notizia bellissima

Alessia Quarta, di 31 anni, è stata trovata morta dal marito, Giacomo, nella loro abitazione a Novoli, in provincia di Lecce. Secondo quanto si apprende dai primi rilievi, la donna avrebbe avuto un arresto cardiaco improvviso. Il marito l’ha trovata in bagno priva di sensi. Inutile il soccorso immediato del 118, i medici non sono riusciti a rianimarla. Alessia poco prima aveva ricevuto una notizia bellissima. (Continua…)

Trovata morta in casa dal marito

Alessia Quarta è stata trovata priva di sensi nel bagno della sua abitazione dal marito. L’uomo ha immediatamente avvertito il 118, ma quando sono arrivati i medici non sono riusciti a rianimarla, Alessia era già morta. Stando ai primi rilievi, pare che la donna sia morta per arresto cardiaco. Non ci risulta che Alessia fosse malata, anzi, poco prima di avere il malore aveva ricevuto una notizia bellissima insieme al marito. La sua morte ha lasciato tutti a bocca aperta, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. (Continua…)

Alessia aspettava un bambino

Poco prima di morire, Alessia aveva ricevuto una bellissima notizia: era incinta. La coppia stava vivendo con ansia e trepidazione questi giorni di attesa. Il loro sogno purtroppo è stato spezzato da un destino beffardo. Alessia è morta per cause naturali, come hanno appurato anche i carabinieri. La donna sarebbe stata colpita da un arresto cardiaco improvviso. La sua scomparsa ha lasciato tutti senza parole. Il sindaco di Novoli, Marco De Luca, ha dichiarato: “Sono stato a casa fino a mezzanotte. Provo un dolore incredibile per questa ragazza che conoscevo personalmente“. (Continua…)

Chi era Alessia

Alessia viene descritta come una ragazza estroversa e sempre sorridente. Laureata in Architettura presso il Politecnico di Torino, era rientrata in paese da qualche mese dove aveva trovato impiego come insegnante in una scuola. Da poche settimane aveva scoperto di essere in dolce attesa. Era sposata con Giacomo. componente della Protezione civile del paese. Con lui condivideva la passione per i viaggi e di recente avevano coronato uno dei loro sogni: andare in Giappone. Secondo quanto ci risulta, la ragazza non soffriva di nessun problema di salute. Il malore è stato improvviso e non ha lasciato scampo ad Alessia.