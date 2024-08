Home | Tromba d’aria in Italia, panico in spiaggia: bagnanti fuggono via

Il weekend post Ferragosto è stato caratterizzato dal maltempo, che ha colpito l’Italia da Nord a Sud. Una tromba d’aria si è formata in mare creando momenti di panico tra i bagnanti e i conducenti di natanti ancora in acqua. La tromba d’aria, scesa dalle nubi nere, dense e cariche di pioggia, ha minacciato la costa per alcuni interminabili minuti prima di dissolversi. Vediamo nel dettaglio una prima ricostruzione di quanto avvenuto. (Continua a leggere dopo le foto)

Tromba d’aria a Policastro, panico in spiaggia: bagnanti fuggono via

Tromba d’aria a Policastro, panico in spiaggia: bagnanti fuggono via. Momenti di panico nella giornata di ieri 19 agosto 2024 sul litorale del Golfo di Policastro, al confine tra la Campania e la Basilicata e proprio di fronte alla Riviera del Cedro in Calabria. Una tromba d’aria si è formata in pochi secondi, avanzando poi molto rapidamente verso la costa e prendendo di sorpresa i bagnanti che erano in spiaggia. Dopo la scomparsa della tromba d’aria, il nubifragio ha portato piogge torrenziali che hanno rapidamente allagato strade e abitazioni. Come riportato da Fanpage, le autorità locali sono intervenute prontamente per gestire l’emergenza, limitando i danni e garantendo la sicurezza dei cittadini. Un fenomeno simile si era verificato anche a Torre del Greco, dove una tromba marina aveva devastato i lidi sul lungomare.

