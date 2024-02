Novità da Trenitalia: la società di gestione del trasporto ferroviario impone nuove regole e limitazioni ai viaggiatori italiani. Le disposizioni saranno attive a partire dal 1 marzo 2024. Vediamo cosa cambia:

Trenitalia: nuova stretta sui bagagli

Trenitalia mette nuove regole destinate a cambiare le abitudini di milioni di viaggiatori. L’azienda pubblica ha deciso di apportare qualche cambiamento in merito alla possibilità di trasporto dei bagagli da parte dei passeggeri. Come per le compagnie aeree, Trenitalia sta rivoluzionando il concetto di viaggi in treno e si allinea anche Francia, che proprio nelle scorse settimane ha introdotto le restrizioni a bordo dei suoi TGV (treni ad alta velocità). Ma vediamo nello specifico quali sono le nuove regole per chi vuole viaggiare con le Ferrovie dello Stato munito di bagagli.

In treno come in aereo: ecco le novità

Le ultime notizie parlano di una nuova stretta sui bagagli: Trenitalia introdurrà un nuovo regolamento che prevede che non si potranno portare più di due bagagli per passeggero a bordo dei treni Frecce – Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. I due bagagli consentiti potranno essere portati sul treno in maniera gratuita, ma dovranno rispettare determinate dimensioni proprio come ormai siamo abituati a fare per gli aerei. Le dimensioni dei bagagli variano tra prima e seconda classe e in base al posto acquistato. Per chi viaggia in seconda classe (Standard o Premium) la somma delle dimensioni totali dei due bagagli non potrà superare i 161 cm, ruote e manici compresi. Per chi viaggia in prima classe (Business o Executive) il limite o è di 183 cm. Ma ci sono altri cambiamenti importanti.

