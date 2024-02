Elettrodomestici, ecco la lista di quelli che consumano di più

Con il caro bollette degli ultimi mesi ci chiediamo continuamente come fare a risparmiare. Quali sono gli elettrodomestici che consumano di più? Ci sono alcuni elettrodomestici dei quali è impossibile fare a meno ma che usati nel modo corretto possono apportare un significativo calo nella bolletta della luce. Altri apparecchi che necessitano della corrente per funzionare che consumano molto più di quanto immaginiamo. A tutto ciò, si aggiungono tutti quegli oggetti lasciati accesi in giro per la casa, che pensiamo innocui ma che invece sarebbe meglio tenere spenti. Ecco quali sono gli elettrodomestici che consumano di più. (Continua dopo le foto)

Quanto consumano i grandi elettrodomestici

Molti italiani hanno in casa lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, frigorifero, congelatore e forno. Tutti elettrodomestici indispensabili per la vita di tutti i giorni, ma quanto consumano? Prendiamo come esempio una lavastoviglie. Questo elettrodomestico consuma circa 2,5 kWh per un ciclo di lavaggio. Un ciclo AUTO più costare soli 0,25 centesimi. Non tutte le lavastoviglie consumano allo stesso modo: dipende dalla classe energetica, ma anche dal tipo di programma selezionato. Non sono i grandi elettrodomestici a consumare tanta energia da far schizzare alle stelle le bollette.

Quali sono gli elettrodomestici che consumano di più?

Attenzione ad altri apparecchi, il cui utilizzo fa alzare le bollette. Uno di questi è il boiler dell’acqua calda: per una doccia di pochi minuti, fa spendere 50 centesimi. Tra gli elettrodomestici che consumano maggiormente troviamo anche il condizionatore. Nella lista troviamo anche il forno elettrico, quello a microonde, l’asciugacapelli e la piastra a induzione. Queste apparecchiature consumano molto di più dei grandi elettrodomestici, fa sapere trend-online. (Continua dopo le foto)

Cosa fa crescere la bolletta

Tra le altre cose, bisogna prestare attenzione ai cosiddetti carichi fantasma ovvero quei dispositivi che anche quando sono in modalità stand-by assorbono energia elettrica. Parliamo del televisore, ma anche di caricabatterie, prese elettriche multiple on/off, macchina del caffè, modem, computer. Il modem ad esempio, è un apparecchio che serve sia sempre collegato ma ad esempio la macchina del caffè è utile spegnerla non appena ha preparato la bevanda e non lasciarla in stand-by.