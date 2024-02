È morto a soli 33 anni il figlio del famoso attore

Il figlio del famoso attore è morto lo scorso 5 gennaio 2024 all’età di 33 anni. Il ragazzo ha combattuto per anni contro un raro tumore dal quale purtroppo non è riuscito a guarire. La forza che ha avuto nel lottare contro la malattia è stata d’ispirazione per tutti coloro che lo conoscevano. L’attore ha scritto un messaggio sul suo sito ufficiale in onore del figlio, che amava alla follia. (Continua dopo le foto)

Mac Sinise è morto, addio al figlio dell’attore Gary Sinise

L’attore Gary Sinise ha annunciato la scomparsa di suo figlio, McCanna Anthony “Mac” Sinise. Il ragazzo è scomparso a soli 33 anni a causa di un raro tumore: il cordoma spinale. L’attore ha annunciato la morte di Mac sul sito della Fondazione Gary Sinise, che si occupa dei veterani, dei soccorritori e delle loro famiglie. “Come ogni famiglia che sta vivendo una perdita del genere, abbiamo il cuore spezzato e abbiamo fatto del nostro meglio. Come genitori è così difficile perdere un figlio. Il mio pensiero va a tutti coloro che hanno subito una perdita simile e a chiunque abbia perso una persona cara. Tutti lo abbiamo sperimentato in qualche modo. Nel corso degli anni, ho incontrato così tante famiglie dei nostri eroi caduti. È straziante ed è semplicemente dannatamente difficile”. Il ragazzo ha lottato per anni contro la malattia. (Continua dopo le foto)

La lotta di Mac Sinise contro la malattia

L’attore stesso ha raccontato il percorso del figlio che ha dovuto affrontare una malattia difficile come il cancro, che gli è stato diagnosticato a soli 28 anni. La diagnosi è arrivata nell’agosto del 2018. Mac è stato sottoposto a due interventi chirurgici ma il tumore si è ripresentato l’anno dopo. Quell’anno però il ragazzo si è tenuto occupato, partecipando attivamente nella gestione della Gary Sinise Foundation. Poi nel novembre 2019, Mac ha subito il terzo intervento, ha raccontato l’attore, come riporta Deadline. (Continua dopo le foto)

Il cancro però l’ha debilitato sempre di più: per anni il ragazzo è stato costretto sulla sedia a rotelle. “Gli abbiamo sempre detto che ci ricordava il soldato alla fine di 1917, che corre attraverso il campo di battaglia, le bombe esplodono tutt’intorno, abbattendolo una dopo l’altra, eppure continua a rialzarsi, rifiutandosi di mollare e continua a correre avanti”, ha rivelato Gary Sinise. Il tumore però alla fine ha avuto la meglio sul figlio. “La lotta contro il cancro della nostra famiglia è durata 5 anni e mezzo, ed è diventata sempre più impegnativa col passare del tempo. I nostri cuori soffrono per la sua mancanza, siamo confortati nel sapere che Mac non sta più lottando, e siamo ispirati e commossi da come ci è riuscito”, ha ammesso l’attore.