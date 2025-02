Tremendo scontro tra 4 veicoli: un disastro, coinvolte 9 persone

Questa mattina, sabato 22 Febbraio 2025, è avvenuto un grave incidente stradale in Italia. Nell’impatto sono rimaste ferite nove persone, con diversi livelli di gravità. Immediatamente sono giunti sul luogo dello scontro sia i medici del 118 che le Forze dell’Ordiane, le quali hanno provato a ricostruire una prima versione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Incidente a Usmate Velate: coinvolte 9 persone

Nella mattinata di oggi un grave incidente stradale si è verificato a Usmate Velate, in provincia di Monza e della Brianza. Nell’impatto sono rimaste ferite nove persone: tre donne di 46, 53 e 63 anni, tre uomini di 34, 62 e 67 anni e un ragazzo di 27 anni. Tutti i feriti sono stati trasportati nei vari ospedali della zona. Secondo quanto riportato da The social post, l’incidente si è verificato intorno alle ore 8:00 sulla strada provinciale 41. I soccorsi sono giunti sul posto con quattro ambulanze e un’automedica. Necessario anche l’intervento dell’elisoccorso. L’intervento ha coinvolto anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Monza, che hanno messo in sicurezza tutta le zona coinvolta nel tremendo sinistro.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva