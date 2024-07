Home | Tremendo incendio in Italia, una donna ustionata: è allarme

L’Italia brucia. L’ondata di calore ha provocato diversi incendi lungo tutto il paese. Nelle ultime ore, una donna è rimasta ferita in modo grave in un incendio che ha provocato danni anche alle case, ai villaggi e ai negozi. (Continua…)

Incendio in Italia, donna ustionata

Un vasto incendio ha colpito case, villaggi e negozi. Una donna è rimasta gravemente ustionata. Le condizioni della donna, come riporta Repubblica, non hanno reso possibile il suo trasporto al centro grandi ustionati dell’ospedale di Brindisi. La donna si trovava in una villa dove stava trascorrendo le vacanze estive. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)