Tre vigili travolti da un ubriaco: poi la triste scoperta su uno di loro

Le strade italiane continuano ad essere teatrino di nuovi incidenti stradali ogni giorno. La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà senza parole. Tre Vigili sono stati travolti da un ubriaco. Una volta giunti i soccorsi sul luogo dell’incidente è stata fatta una triste scoperta su di loro. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Tre vigili travolti da un ubriaco sulla Tiburtina: i fatti

Tre Vigili sono stati travolti da un’auto durante i rilievi di un incidente stradale ieri sera, 6 Novembre 2024, a Roma. È accaduto su via Tiburtina, all’altezza del ponte del Grande Raccordo Anulare. I tre agenti, due donne e un uomo, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Come riportato da SkyTg24 uno di loro, un agente di 25 anni, è in gravi condizioni ed è attualmente ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Camillo dopo aver subito l’amputazione della gamba sinistra. A travolgere i tre agenti della Polizia locale della Capitale con la propria vettura sarebbe stato un Carabiniere libero dal servizio, risultato positivo al test sull’assunzione di alcolici.

